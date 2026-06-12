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Selden etkilenen Gümüşler beldesine psikososyal destek

Selden etkilenen Gümüşler beldesine psikososyal destek
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Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Gümüşler beldesinde sel felaketinden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağladı, ihtiyaç ve talepleri yerinde inceledi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri; geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Gümüşler beldesinde saha incelemesi ve afetzedelere yönelik destek çalışması gerçekleştirdi.

Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen uzman ekipler, afetten etkilenen vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde selden etkilenen vatandaşların mevcut durumları değerlendirilirken, ihtiyaç ve talepleri yerinde incelendi. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında vatandaşlara psikolojik ilk yardım uygulayan ekipler, afetin olumsuz etkileriyle baş etme yöntemleri konusunda ailelere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulundu.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler; selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, bölgedeki destek çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHacı Murat Terzi:

Olumlu bir adım atılmış. Psikolojik destek gerekli. Ancak diğer bölgelerde de aynı düzeyde hizmet sağlanması önemli. Uzun vadeli çözümler beklenilmektedir.

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Haber YorumlarıArzu Yıldırım:

şehir merkezine de destek gelse keşke ya istanbul da böyle olsa bakarsınız hemen 10 kuruş harcarlardı diye düşünüyorum

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Haber YorumlarıFatıma İlay Karaca:

yine aynı hikaye işte selden sonra psikososyal destek fln ama sonra bi iki ay sonra unutulup gidiyor herkes bu tür şeyleri ya hiçbir zaman bitmez bu felaketler ama cidden uzun vadeli bi çözüm gelmesi lazım

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