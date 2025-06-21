Niğde'de Kayıp Alzheimer Hastası 66 Yaşındaki Mustafa Özçelik Sağ Olarak Bulundu

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Niğde'de Kayıp Alzheimer Hastası 66 Yaşındaki Mustafa Özçelik Sağ Olarak Bulundu
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Mustafa Özçelik, yapılan arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu. Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Özçelik, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Niğde'de 2 gündür aranan alzheimer hastası sağ olarak bulundu

NİĞDE - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ailesi tarafından önceki gün kayıp ihbarında bulunulan 66 yaşındaki şahıs, ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Alzheimer hastası Mustafa Özçelik; dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarın ardından başlatılan arama çalışmalarına UMKE, jandarma, AFAD ve emniyet ekipleri katıldı. Gece boyunca süren yoğun arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sonuç verdi. Kayıp alzheimer hastası Özçelik, sağ olarak bulundu.

İlk tıbbi müdahalesi UMKE ekiplerince olay yerinde yapılan hasta, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
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