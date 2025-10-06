Niğde'de Gençler için Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen 'Niğde Gençlerine Sahip Çıkıyor' projesi çerçevesinde Bolkar Dağları'nda doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Ulukışla ilçesinde düzenlenen etkinliğe; Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Güral Okyar, Ulukışla Kaymakam Vekili Emir Osman Gökçe ile Ulukışla Cumhuriyet Savcıları Alper Merdin ve Taha Semerci katıldı. 'Niğde Gençlerine Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında düzenlenen izcilik kursuna katılan gençler, Meydan Yaylası ve Karagöl güzergahında doğa yürüyüşü yaptı. Etkinlikte gençler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de ekip çalışması ve dayanışma bilincini pekiştirdi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü, gençlerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin süreceğini açıkladı. - NİĞDE