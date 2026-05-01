Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı

Niğde'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kamu-İş Konfederasyonu Niğde İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleştirilen programa konfederasyona bağlı sendikaların yanı sıra çeşitli dernek ve vakıf temsilcileri de katılarak destek verdi. Programda konuşan Eğitim İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Timur Özkan, 1 Mayıs'ın emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günü olduğunu belirterek, işçilerin, kamu emekçilerinin, basın çalışanlarının, çiftçilerin ve emeklilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Özkan, konuşmasında emekçilerin hak kayıplarına vurgu yaparak kamu çalışanlarının mobbing ve ağır çalışma şartları altında görev yaptığını ifade ederek, grev hakkı, eşit işe eşit ücret ve kamu emekçilerine yapılan ödemelerin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesi taleplerini dile getirdi.

Programda, "yaşasın 1 Mayıs", "yaşasın örgütlü mücadelemiz" ve "emekçinin birliği sermayeyi yenecek" sloganları atılırken, katılımcılar ellerinde pankartlarla emek ve hak taleplerini dile getirdi. Programın sonunda katılımcılar halay çekerek 1 Mayıs'ın coşkusunu paylaşırken, etkinlik olaysız şekilde sona erdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı