New York'ta Müslümanlar Sıcak Hava Nedeniyle Bayram Namazını Parkta Kıldılar

New York'ta Müslümanlar Sıcak Hava Nedeniyle Bayram Namazını Parkta Kıldılar
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ABD'nin New York kentinde farklı milletlerden Müslümanlar, sıcak hava nedeniyle bayram namazını Hunter's Point South Park ve Sunnyside Park'ta eda etti.

ABD'nin New York kentinde Müslümanlar, sıcak hava nedeniyle bayram namazını parkalarda eda etti.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, bayram namazı kılıyor. ABD'nin New York kentinde farklı milletlerden Müslümanlar, bayram namazı için saf tuttu. Müslümanlar, sıcak hava nedeniyle bayram namazını Hunter's Point South Park ve Sunnyside Park'ta eda etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah kabul etsin inşallah Allah

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