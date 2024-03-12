Nevşehir'de yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde aç kalan kurt yerleşim yerine kadar inerek yiyecek aradı. Arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu alana indi. Bölgede bir süre gezinerek yiyecek arayan kurt, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağ evinin etrafında bir süre dalaşan kurt daha sonra gözden kayboldu. - NEVŞEHİR