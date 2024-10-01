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Nevşehir'de Jeotermal Su Projesi Tamamlandı, Kapadokya Turizmi Canlanacak

Nevşehir'de Jeotermal Su Projesi Tamamlandı, Kapadokya Turizmi Canlanacak
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Ürgüp'ün Mustafapaşa köyünde bulunan jeotermal suyun depolama ve dağıtım çalışmaları sona erdi. Vali Ali Fidan, projenin sağlık turizmine katkı sağlayacağını ve yerli-yabancı turistlerin bölgedeki kalış sürelerini uzatacağını belirtti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde 2013 yılında bulunan jeotermal suyun depolama ve dağıtımının yapılması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Jeotermal suyun bölgede bulunan otellere verilmesiyle birlikte Kapadokya bölgesi kültür turizminin yanında, sağlık turizmi ile de ön plana çıkacak. Bu sayede yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki kalış süreleri de uzayacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) tarafından desteklenen proje çerçevesinde, yaklaşık 60 derece ısıya sahip termal su Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü çalışmayla kullanıma hazır hale getirildi. Altyapı çalışmasının ardından köydeki konaklama tesisleri, termal su hizmetinden faydalanmaya başlayacak. Çalışmaların yürütüldüğü alanda inceleme yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan; İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada; Kapadokya'da peribacaları arasındaki tesislerde sunulacak jeotermal sağlık turizmi hizmetin, turistlerin bölgeyi tercihlerinde yeni bir cazibe noktası olacağını söyledi.

Vali Fidan; "İl etapta Özel İdaremiz tarafından yaptırılan havuzların incelemesini yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOP idaresi başkanlığının destekleri var. Havuzlarımız tamamlanarak su verilmeye başlandı. Mustafapaşa bölgemizdeki önemli turizm merkezlerinden birisi. Amacımız bölgedeki turizm çeşitliliğini artırma ve kalış süresini artırma. Jeotermal suyun turizme kazandırılması bölge için çok önem taşıyor. Bu suyu bölgede bulunan otellere de vererek özellikle sağlık turizmi ve spa merkezlerinin gelişmesi anlamında kullanılacak" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Mustafapaşa Ali Fidan Kapadokya Turizm Sağlık Kültür Yerel Ürgüp

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