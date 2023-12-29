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Nevşehir Belediyesi Kıratlıoğlu Mahallesinde Yeni Bir Park Yaptı

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Nevşehir Belediyesi, Kıratlıoğlu Mahallesinde yapılan parkın tamamlanmasıyla birlikte bölgede yeşil alan miktarını artırdı. Park içerisinde basketbol sahası da bulunuyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Kıratlıoğlu Mahallesinde yapımına başlanan park tamamlandı. Daha önce atıl vaziyetteki bir alanda yapılan park içerisinde basketbol sahası da bulunuyor.

Son üç yılda yeşil alan miktarı, park ve semt sahaları konusunda yaptığı çalışmalarla bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, Kıratlıoğlu Mahallesi Eker Sokak ta yeni bir park daha yaptı. Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2 bin 885 metrekare büyüklüğündeki park içerisinde çocuklar için oyun grubu ve kent mobilyaları ile birlikte basketbol sahası buluyor. Alanda ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi de yapan belediye ekiplerinin çalışması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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