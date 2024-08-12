Nemrut Dağı'nda Tilki İzleri

Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda devasa heykellerin arasında dolaşan iki tilki, haber için zirveye çıkan gazetecilerin kameraları tarafından kaydedildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlere değil bu kez tilkilere ev sahipliği yaptı. Nemrut Dağı zirvesindeki görevlilerin doğaya bıraktıkları yiyecek atıklarını yemek için 2 adet yavru tilki, gece geç saatlerde zirveye çıktı. Yiyecek arayan tilkiler, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin önünden ilerleyerek, devasa heykellerin arasından tümülüse doğru çıktı. - ADIYAMAN