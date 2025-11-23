Haberler

Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, onsuz geçen dokuzuncu Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşıladı.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, onsuz geçen dokuzuncu Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşıladı.

Tunceli'de 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan ve şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının ardından geçen yıllara rağmen unutulmuyor. Şehit öğretmenin memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde yaşayan ailesi, evlatlarının yokluğunda dokuzuncu Öğretmenler Günü'nü yine hüzünle karşıladı. Oğlunun bu süre zarfında hiç unutulmadığını söyleyen baba Hamit Yılmaz, oğlunun öğrencilerine olan sevgisinin ve mesleğine bağlılığının hafızalarda canlılığını koruduğunu söyledi.

"Öğrencilerini daha müreffeh yarınlara hazırlamak için mücadele etti"

Acılarının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu söyleyen Yılmaz, "Necmettin öğretmensiz geçen 9. yıldayız. Hayatında Öğretmenler Günü'nü bir kere kutlamıştı. 8 aylık bir öğretmenken şehit edildi. Orada yaşayan öğrencilere daha müreffeh yarınlar hazırlamak için mücadele etti ve elinden gelen çabayı gösterdi. Bu durum teröristlerin hoşuna gitmedi ve Tunceli'de yolu kesilip alıkonuldu. Şehit öğretmenimiz ve tüm öğretmenlerin bu vesile ile Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlerimiz en kutsal görevlerden birini icra ediyor" dedi.

Evladına şehadet şerbeti içmenin nasip olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ne mutlu bize ki Rabbim bize böyle bir evlat nasip etti. Necmettin'siz geçen 9 senede bizim için değişen bir şey olmadı. Aynı acı ve aynı ıstırapla devam ediyoruz. Allah aziz milletimizden razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Hala da gidip gelip bizi ve Necmettin öğretmenin kabrini ziyaret ediyorlar. Necmettin öğretmenin kabrine gelip dua edenler, mektup yazanlar, telefon edenler 9 senelik süreçte Muş'tan, Van'dan, Hakkari'den, Tunceli'den, Diyarbakır'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hiç eksik olmadı. Bu noktada Necmettin'in ailesi olarak sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Onları yetiştiren ailelere de sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Demirkapı köyü sakinlerinden Hasbi Cebeci de, "Necmettin öğretmen benim halamın torunuydu. Necmettin öğretmenin şehitlik haberini aldığımızda çok üzülmüştük. Biz buradayken Necmettin öğretmen aranıyordu, günlerce arandı, en sonunda bulundu ve köyümüze getirildi. Şehidimizi defnettik. İnsan tabii ki hüzünleniyor. Allah rahmet eylesin. Necmettin çocukluğunda mülayim, sakin, temiz ve dürüst bir çocuktu. Öğretmenliğinde de öğrencilerinden duyduğumuza göre onu çok sevdiklerini öğrendik. Çok mülayim bir öğretmendi. Bir taraftan şehidimiz için üzgünüz ama bir taraftan da gururluyuz. Bir şehidimiz var. Peygamberlikten sonra en yüce makam şehitliktir. Bu nedenle şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Öğretmenler bizim her şeyimiz, öğretmenlerin yetiştirdiği nesil bu ülkeye hizmet edecek. Onlara çok şey borçluyuz" diye konuştu.

Öte yandan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı, Türkiye'nin birçok noktasındaki okullarda, kütüphanelerde ve eğitim projelerinde yaşatılmaya devam ediyor. Eğitim camiası ve vatandaşlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Yılmaz'ı anmaya devam ediyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
