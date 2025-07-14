Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'nde Görevli Bülent Sevinç Hayatını Kaybetti

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Karıncalıdağ İşletme Şefliği'nde görev yapan ilk müdahale aracı operatörü Bülent Sevinç geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybederken, Sevinç düzenlenen cenaze töreninin ardından göz yaşları içerisinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Karıncalıdağ İşletme Şefliği'nde görev yapan Bülent Sevinç bir süre önce rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayenesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sevinç, burada bademcik ameliyatı oldu. Ameliyat sonrasında durumu kötüleşen Sevinç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Sevinç'in ölüm haberi ailesi ve çalışma arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Sevinç için doğum yeri olan Kuyucak'ta cenaze töreni düzenlendi. Sevinç, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine; Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız ve Ersen Çetin, OYM Şube Müdürü Fedai Erdemli, Nazilli İşletme Müdürü Hüseyin Devrim Karasulu ile birlikte çalışma arkadaşları katıldı. - AYDIN