Nazilli Devlet Hastanesi'nde 'Ramazanda Sağlık' bilgilendirme standı kuruldu

Nazilli Devlet Hastanesi, Ramazan ayı dolayısıyla sağlık okuryazarlığını artırmak amacıyla bilgilendirme standı kurdu. Vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları, dengeli beslenme, gebelik dönemi, kanser taramaları ve sigara bırakma konularında bilgi verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Devlet Hastanesi'nde, 'Ramazanda Sağlık Programı' kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

Toplumun sağlık okuryazarlığını güçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kurulan stantta, vatandaşlara Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken sağlık konularında bilgi verildi. Hastane yönetiminin de katılım sağladığı etkinlikte kurulan bilgilendirme standında diyetisyen, gebe okulu birimi, kanser birimi, sigara bırakma polikliniği ve eğitim hemşireleri görev aldı. Sağlık personeli, standı ziyaret eden vatandaşlara Ramazan ayında dengeli ve sağlıklı beslenme, gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, kanser taramalarının önemi ve sigara bırakma yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Etkinlik kapsamında vatandaşların merak ettiği sorular da uzman sağlık personeli tarafından yanıtlandı.

Nazilli Devlet Hastanesi yönetimi, toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik bilgilendirme çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini belirterek, bu tür faaliyetlerle vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. - AYDIN

