Nazilli'de Uzm. Dr. İsmail Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nazilli'de Uzm. Dr. İsmail Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Aydın, ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Cenaze törenine il sağlık müdürü ve hastane personeli katıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan ve geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Uzman Doktor İsmail Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve geçirdiği ani rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybeden Uzm. Dr. İsmail Aydın için cenaze töreni düzenlendi. Bozdoğan'ın Haydere Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Faruk Sağlam, Nazilli Devlet Hastanesi yönetimi, Nazilli Devlet Hastanesi hekimleri, personelleri ve vatandaşlar katıldı. Doktor Aydın'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından Haydere Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
3 günlük damat, gelini yüzüstü bırakıp altınlarla kaçtı

Damat firarda! Daha 3 günlük evliydiler, yüzüstü bırakıp kaçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşire çoban oldu

Türkiye'den İsviçre'ye taşınan hemşirenin mesleği şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.