Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 'Siber Güvenlik Semineri' düzenlendi

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen seminerde, siber dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi konular ele alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü eğitmeni Uğur Bulut, suçların detaylarını ve hukuki sonuçlarını anlattı.

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik Siber Güvenlik Semineri, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü organizasyonuyla Nazilli İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğitmeni Uğur Bulut tarafından verilen seminerde; siber dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara para aklama, öğrencilerin banka hesapları ve kişisel bilgilerinin suç faaliyetlerinde kullanılması gibi konular detaylı örneklerle ele alındı. Etkinlik kapsamında ayrıca Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş, bu tür suçların hukuki sonuçları ve cezai yaptırımları hakkında konuşma gerçekleştirdi. Seminer, soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
