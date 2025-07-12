Nazilli'de Çiftçilere Hayvan Hastalıkları ve Süt Hijyeni Eğitimi

Nazilli'de Çiftçilere Hayvan Hastalıkları ve Süt Hijyeni Eğitimi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen toplantılarda 125 yetiştiriciye hayvan hastalıkları ve süt hijyeni konularında eğitim verildi. Ayrıca KKKA hastalığına karşı uyarılar yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftlik hayvanı popülasyonunun yoğun olduğu mahallelerde çiftçi toplantıları düzenlenerek 125 yetiştiriciye hayvan hastalıkları ve süt hijyeni konularında bilgilendirme yapıldı.

Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantılarda 'yanıkara, akabane, bruselloz, tüberküloz' gibi hayvan hastalıkları hakkında bilgi verildi. Süt hijyenine dikkat çekilerek sağlıklı üretimin önemine vurgu yapıldı. Toplantılarda ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla, kenelerden bulaşan zoonoz KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığına karşı da uyarılar yapıldı. Yetiştiricilerin kene ile temasta bulunmaları halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği hatırlatıldı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yetiştiricilerimize sağlıklı ve bereketli üretim dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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