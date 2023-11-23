Nazilli'de 100 milyonluk altyapı projesi için çalışmalar başladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçenin sel sorununa neşter vuracak 100 milyonluk altyapı projesi için çalışmaların başladığını müjdeledi.

Nazilli'nin ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarını halletmek için sık sık Ankara'da bakanlıkları ziyaret eden ve planlanan projeleri bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli'de sel taşkınlarına son verecek 100 milyonluk projenin başladığını duyurdu. Yağmur sularının kontrol altına alınmasıyla muhtemel taşkın tehlikelerinin önüne geçileceğini kaydeden Başkan Özcan; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, orada çalışan arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burası 1950'li yıllarda yapılmış devülasyon kanalı kuzeyinden gelen suların Gireniz Çayı'na akıtılması neticesinde şehri su basmasının engellendiği noktalardan bir tanesi. Zaman içerisinde değişen şartlar, yanlış yatırımlar ve yanlış işlemler neticesinde burası tıkanıyordu. Yıldıztepe, Ocaklı gibi mahallelerimiz sel sularına maruz kalıyordu. Bu mağduriyetin önüne geçmek için sayın milletvekillerimizle, yaptığımız görüşmeler neticesinde burası yatırım planına alınmadan acil eylem planı içerisine alındı. Çünkü ciddi manada bir sel baskını yaşanıyordu. Kendilerinden Allah razı olsun. Şahsım ve Nazilli halkı adına teşekkür ediyorum. Bu büyük bir yatırım. Yaklaşık 100 milyon liranın üzerinde bir yatırım bu. Yağmur sularının artık gideceği bir mecranın oluşturulmasıyla vatandaşlarımızın iş yerleri ve konutlarında, şehrimizde bir tehlike oluşturmadan, yollar kapanmadan hep birlikte burada çalışarak Nazillimizin önemli sorunlarından birini daha çözüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN