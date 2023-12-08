Nazilli Belediyesi Personellerine İngilizce Kursu Sertifikaları Verildi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında 120 saatlik İngilizce Kursu'nu başarıyla tamamlayan personellerine belgelerini verdi.

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokolle belediye personelleri için açılan 120 saatlik İngilizce Kursu tamamlandı. Eğitim sonrası yapılan sınavı geçerek belge almaya hak kazanan personellere sertifikalarını Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan verdi.

Personellerini tek tek tebrik eden Başkan Özcan, "Bu kursun açılmasında emeği geçen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüze, Nazilli Halk Eğitim Merkezimize ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Personellerimiz akşam saatlerinde, ailelerinden fedakarlık yaparak bu kursa katıldılar. Hem kendi gelişimleri hem de belediyemizin hizmet kalitesinin artırılması için bu tür eğitimler büyük önem taşıyor. Bizler de hizmet içi eğitimlere büyük önem veriyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN