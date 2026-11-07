Narlıdere'de şantiye ölümü davasında 12 sanık tahliye edildi, 13 sanık tutuklu kaldı

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(İZMİR) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 13 Mayıs 2018 tarihinde Tanyer İnşaat'a ait Bulut Orman Evleri şantiyesinde 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, aralarında şirket çalışanları ve emniyet mensuplarının da bulunduğu 26 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması tamamlandı. Yaklaşık 20 saat süren duruşmada 12 sanığın tahliyesine, 13 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İzmir 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görülen duruşma, 6 Kasım Cuma günü saat 09.45 sıralarında başladı. Basın mensuplarının duruşma salonuna alınmadığı iki güne yayılan duruşma 7 Kasım Cumartesi günü saat 07.45'te sona erdi.

Mahkeme heyeti, aralarında inşaat şirketi ortakları Mehmet Münir Tanyer ve Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İsmail Yalçın ile dönemin karakol amiri İsmail Köksal'ın da bulunduğu 13 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Gece bekçileri Ali Gülbaşı ve Hulusu Aras, OYİ Büro Amiri Komiser Atakan Kaçar, inşaat şirketinin güvenlik amiri Cevdet Akay ve OYİ Büro personeli Komiser Deniz Asıcı'nın da aralarında bulunduğu 12 sanık ise tahliye edildi. Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, tır sürücüsü Veli Şenol hakkında ayrıca ev hapsi tedbiri getirildi. Tutuksuz yargılanan sanık OYİ Büro personeli polis Duygu Öztürk Özkan hakkında uygulanan konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 18 Aralık Cuma gününe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili ilk soruşturmada intihar ihtimali üzerinde durulmuş, ailesinin itirazı üzerine dosya yeniden incelemeye alınmıştı. Soruşturma kapsamında şantiye çalışanları hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmış, olay yeri incelemesinde görev alan bazı polisler hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla ayrı bir dava başlatılmıştı. Polislerin yargılandığı dosya, 10 Ekim 2025'te cinayet davasıyla birleştirilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine olayın ardından delillerin yok edildiği, gizlendiği veya değiştirildiği ve gerçeğe aykırı tanıklık yapıldığı iddiaları da araştırılmıştı. Bu kapsamda Mayıs 2026'da 9 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheli, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanmıştı. Şüpheliler hakkında hazırlanan ek iddianamenin Eylül 2026'da kabul edilerek mevcut dosyayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 26'ya yükselmişti.

Kaynak: ANKA