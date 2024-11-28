Mut Kaymakamlığına Yeni Atama: Mustafa Özbay Göreve Başladı

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın Afyonkarahisar Vali yardımcılığına atanması sonucu, Mut Kaymakamlığına Mustafa Özbay görevlendirildi.

Kaymakam Özbay, "İnsanlar her şeyden önemli. Mut'ta insanlar naif, nazik, nezaketli, iyi niyetli. Bizim görevimiz esenlik, güvenlik ve refahı sağlamak. Vatandaşın gelir düzeyini ve sonra da sosyal-kültürel entelektüel birikimlerini arttırmak. Ben Mut'a hiç gelmedim ama ismini duydum gelmemle birlikte kış ayı dolaysıyla yüksek kesimlerde mahsur kalan çobanlarla mücadele ettik. Onların kurtulmasına sevindim. Mut güzel yer. İnşallah Mutlular da benden mutlu olur" dedi. - MERSİN