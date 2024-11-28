Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç'tan açıklama var

 Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Mut Kaymakamlığına Yeni Atama: Mustafa Özbay Göreve Başladı

Mut Kaymakamlığına Yeni Atama: Mustafa Özbay Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın Afyonkarahisar Vali yardımcılığına atanmasının ardından, Mut Kaymakamlığına Mustafa Özbay getirildi. Özbay, vatandaşların esenlik, güvenlik ve refahını sağlamak için çalışacağını belirtti.

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı'nın Afyonkarahisar Vali yardımcılığına atanması sonucu, Mut Kaymakamlığına Mustafa Özbay görevlendirildi.

Kaymakam Özbay, "İnsanlar her şeyden önemli. Mut'ta insanlar naif, nazik, nezaketli, iyi niyetli. Bizim görevimiz esenlik, güvenlik ve refahı sağlamak. Vatandaşın gelir düzeyini ve sonra da sosyal-kültürel entelektüel birikimlerini arttırmak. Ben Mut'a hiç gelmedim ama ismini duydum gelmemle birlikte kış ayı dolaysıyla yüksek kesimlerde mahsur kalan çobanlarla mücadele ettik. Onların kurtulmasına sevindim. Mut güzel yer. İnşallah Mutlular da benden mutlu olur" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kitaptaki Türkiye haritası Milli Savunma Bakanlığı'nı karıştırdı
img

Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
img

MasterChef'te şüphe uyandıran olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

UEFA ülke puanı GÜNCEL SIRALAMA! Lyon küme düştü mü? AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? AZ hangi takım, açılımı ne? Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Beşiktaş Maccabi Tel Aviv 11'i! Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AZ Alkmaar Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BJK Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? IPTV çöktü mü, kapandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.