Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

MÜSİAD Malatya Şubesi Hayırseverlerin Desteğiyle Yardım Kolilerini Gazze'ye Ulaştırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından hayırseverlerin desteği ile hazırlanan yardım kolileri Gazze'ye ulaştı.

MÜSİAD, Türk Kızılay Derneği, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliğiyle temin edilen hazır yemek içerikli gıda kolileri Gazze'ye doğru yola çıktı. MARIN adlı gemiye yüklenen ürünler, Gazze'ye bugüne kadar gönderilen en büyük insani yardım malzemelerini barındırıyor. 2 bin 737 tonluk insani yardım malzemesi Gazze'deki sivillere nefes olmaya başlarken, konuyla ilgili konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Alçin, "Mart ayının başında Türk Kızılay ile iş birliği yaparak gönderdiğimiz iyilik gemimiz hamdolsun Gazze'ye ulaştı" dedi.

Gazze'ye yardımların devam edeceğini aktaran Akçin, "İyiliği çoğaltmamız lazım. Orada gerçekten çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Orayı dualarımızda unutmuyoruz. Oradaki kardeşlerimize fiili destek mahiyetinde şu an gıda gidiyor. Yarın belki barış, ateşkes sağlanır, huzur gelir. Ondan sonra da oranın inşası noktasında da yardımlarımızı devam ettirelim" ifadelerine yer verdi.

MÜSİAD Malatya Şubesi üyelerince hazırlanan yaklaşık 15 bin yardım kolisinin Filistinlilere ulaştığını aktaran Akçin, "Bağış yapıp bu hayra ortak olan Malatya MÜSİAD üyelerimize ve Türk Kızılay'ına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim yaptığımız bağışlarımızı kabul eylesin" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Malatya Kızılay Gazze İnsan Hakları Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ogeday diskalifiye mi olacak, Ogeday ne yaptı 8 Nisan Pazartesi? 8-9 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 8 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kim? Tarzan Rıfkı filmi konusu, oyuncuları ve Tarzan Rıfkı özeti! Avanak Abdi filmi nerede çekildi? Avanak Abdi hangi ülke ve şehirde nerede çekildi? Avanak Abdi konusu nedir? Avanak Abdi filmi ne anlatıyor? Avanak Abdi filmi hikayesi! Avanak Abdi filmi oyuncuları kim? Avanak Abdi filmi konusu, oyuncuları ve Avanak Abdi özeti! Çağrı filmi ne zaman, nerede çekildi? Çağrı filmi konusu ne, oyuncuları kimdir? Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! Vizontele nerede çekildi? Vizontele konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Vizontele ne zaman çıktı? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? Vizontele filminin konusu nedir? Vizontele filmi oyuncuları kimlerdir? Vizontele film özeti Mahalleden Arkadaşlar filmi nerede çekildi? Mahalleden Arkadaşlar ne zaman, hangi tarihte vizyona giriyor? Mahalleden Arkadaşlar filmi oyuncuları kim? Mahalleden Arkadaşlar filmi konusu, oyuncuları ve Mahalleden Arkadaşlar özeti! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi neden yok? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title