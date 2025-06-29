Müsellim Göleti Mesire Alanına Zarar Verildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan Müsellim Göleti mesire alanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

Müsellim Göleti mesire alanında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından beton oturma alanlarının birçoğu kırılırken, beton piknik masalarına da zarar verildi. Bahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanda oluşan tahribat, hem çevreye verilen zararı hem de kamu malına yönelik saygısızlığı gözler önüne serdi.

Müsellim Göleti'nin yaz aylarında piknik yapmak isteyen aileler için önemli bir dinlenme noktası olduğunu hatırlatan çevre sakinleri, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. - TEKİRDAĞ