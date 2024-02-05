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Muş'un Varto İlçe Müftülüğü'ne yeni müftü atandı

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Varto Müftüsü Bayram Öztürk'ün yerine atanan Fatih Arslan göreve başladı. Arslan, daha önce çeşitli ilçelerde görev yapmış bir müftüdür.

Muş'un Varto İlçe Müftülüğü'ne atanan Fatih Arslan göreve başladı.

Varto Müftüsü Bayram Öztürk'ün Bingöl müftü yardımcısı olarak atanmasının ardından yerine gelen müftü Fatih Arslan, görevine başladı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde dünyaya gelen ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2015 yılında mezun olan Arslan, 2017-2020 yıllarında Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezindeki eğitiminin ardından Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı'ndan mezun olduktan sonra Kayseri Pınarbaşı ilçesine İmam Hatip olarak başladı. Daha sonra Manisa'nın Salihli ilçe müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken Varto müftüsü olarak atanan Arslan Varto'da hizmet yapmaya çalışacaklarını söyledi. Müftü Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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