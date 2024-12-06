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Muş'ta Gençliğe İyi Bak 2 Projesi Hayata Geçti

Muş'ta Gençliğe İyi Bak 2 Projesi Hayata Geçti
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Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından hazırlanan 'Gençliğine İyi Bak 2 Projesi', İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Muş Valisi Avni Çakır, proje kapsamında yapılan işbirliği protokolünü imzaladı.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından hazırlanan "Gençliğine İyi Bak 2 Projesi" İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilerek hayata geçirildi.

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, valilik makamında dernek ile işbirliği protokolü imzalandı. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl ve üyelerinden proje hakkında bilgi alan Çakır, "Bu kapsamda bir gencimize bile dokunabilirsek ne mutlu bize. Ailelerimize de çok büyük görev düşüyor. Çalışmalardan dolayı derneğimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek Başkanı Bingöl de, tüm madde bağımlılarına ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Muş Valisi Avni Çakır'a teşekkür etti.

Düzenlenen imza töreninde Muş Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Asiye Kılıç da hazır bulundu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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