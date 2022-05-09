Muratpaşa'da Sualtı Temizlik Timi Kuruluyor

MURATPAŞA, ANTALYA (ANKA) - Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu, sualtı temizlik timi kuruyor. Avrupa Birliği (AB) Sivil Düşün Programının 'Temiz Deniz Temiz Gelecek' projesiyle dalış eğitimi alacak 20 genç, Antalya Sualtı Derneği üyeleriyle ekibi oluşturacak. İlk sualtı temizliği, 21 Mayıs'ta tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda yapılacak.

Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesine ev sahipliği yapan ASSİM'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve gönüllünün bir araya gelerek kurduğu Çevre Platformu, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için sualtı temizlik timi kuruyor. Sualtı temizlik timi, AB Sivil Düşün Programı kapsamında hazırlanan 'Temiz Deniz Temiz Gelecek' projesiyle oluşturulacak. Antalya Sualtı Derneği'nin paydaşı olduğu projeyle dalış eğitimi alacak 20 gönüllü genç, dernek üyeleriyle Çevre Platformunun sualtı temizlik ekibini oluşturacak.

Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, denizlerde ve Türkiye'nin iç sularında canlı popülasyonunun ve türlerin giderek azalması, müsilaj gibi sorunların yaşanmasının kirliliğin en önemli göstergesi olduğunu söyledi. Projenin, bu çerçevede, deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirten Başaran, "Projemizin gençlerimizin daha duyarlı olmaları ve sivil toplum çalışmalarında aktif rol olmaları açısından da faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.

İLK TEMİZLİK, YAT LİMANI'NDA

Proje kapsamında verilecek dalış eğitimi için daha önce yapılan duyuruyla, 20 genç seçildi. Hiç dalış eğitimi almamış, sağlık sorunu bulunmayan ve yaşları 16 ile 30 arasında değişen gençler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nca yetkilendirilen dalış okullarında eğitim alacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan CMAS-1 dalış sertifikası verilecek.

Sertifikalarını alan gençler, Antalya Sualtı Derneği üyeleriyle ilk temizlik dalışını 21 Mayıs Cumartesi tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda yapacak. Etkinlikte ayrıca, biyolojik çeşitliliğin korunmasına dikkat çekmek için denize levrek yavruları bırakılacak.

ÇEVRE FESTİVALİNE KATILIYORLAR

Bununla birlikte ASSİM Çevre Platformu ve Tarım Platformu, Muratpaşa Belediyesi'nin 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde 3'üncüsünü düzenleyeceği Çevre Festivali'ne de katılacak. Platformların standında Antalya'nın endemik bitki türleri, balık türleri ve kuş türleri fotoğraf, sualtı dalışlarında çıkarılan ilginç malzemelerden oluşan sergiler açılacak. Sualtı dalışı hakkında basit teorik eğitimler, çocuklara yönelik sağlıklı atıştırmalık atölyesi, tohum topu atölyesi gibi etkinlikler de düzenlenecek.