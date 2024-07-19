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Murat Kaya, protez bacak umuduyla yeniden yürümek istiyor

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Malazgirt ilçesinde geçirdiği kaza sonucu bir ayağını kaybeden Murat Kaya, protez bacağa ihtiyaç duyuyor. İş adamı Kazım Yağmur'un desteğiyle tedavi sürecine destek olan Kaya, yeniden yürüyebilme umuduyla bekliyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2 yıl önce geçirdiği kaza sonucu bir ayağını kaybeden Murat Kaya, yeniden yürüyebilme umuduyla protez bacağa ihtiyaç duyuyor.

Malazgirt ilçesine bağlı Karaali köyünde yaşayan Murat Kaya, 2022 yılında elektrik akımına kapılarak bir ayağını kaybetti, bir eli de işlevsiz hale geldi. Zorlu sürecinde yanında olan iş adamı Kazım Yağmur'un desteğiyle elektrik borcunu ödeyip tedavi sürecine destek olduğu Kaya, şimdi yeniden yürüyebilme umuduyla bir protez bacağa ihtiyaç duyuyor. Kaya'nın yaşadığı süreci anlatan Yağmur, "İki sene elektriksiz kaldı. 70 bin lira elektrik borcunu ödedik ve 2 senedir elimizden geldiği kadar yanında olmaya çalışıyoruz. Manevi destek de sağlamaya çalıştık. Şimdi onun yeniden yürüyebilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Sağlık durumuyla ilgili olarak doktorların protez bacak önerisiyle umutlandığını dile getiren Murat Kaya, "Protez sayesinde çocuklarımla daha aktif zaman geçirebilecek ve günlük yaşamımı daha kolay sürdürebileceğim" diyerek destek beklediğini belirtti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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