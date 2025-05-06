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Murat Cengiz, Vefatının Ardından Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Murat Cengiz, Vefatının Ardından Gözyaşlarıyla Uğurlandı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde 28 yıl boyunca infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Murat Cengiz, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Oltu Cezaevi bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende mesai arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde vefat eden infaz ve koruma memuru Murat Cengiz gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Oltu Cezaevi'nde 28 yıldır infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Murat Cengiz (57), bir süredir tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Cengiz için görev yaptığı Oltu Cezaevi bahçesinde tören düzenlendi. Törene cezaevi personeli, mesai arkadaşları ve idari yetkililer katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende, Murat Cengiz'in öz geçmişi okundu, helallik alındı. Mesai arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadığı törende duygusal anlar yaşandı. Bayrağa sarılı tabutunu mesai arkadaşları taşıdı. Cengiz'in cenazesi, Oltu Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Oltu ve çevresinde sevilen bir isim olan Murat Cengiz'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Yoğun katılımın olduğu cenazede Oltulular, Cengiz'in vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

3 erkek çocuğu olan Murat Cengiz'in vefatı, görev yaptığı kurumda ve Oltu halkı arasında derin bir yasa neden oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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