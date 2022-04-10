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Muradiye'de bahar temizliği başladı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel
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Muradiye'de bahar temizliği başladı Van'ın Muradiye Belediyesi, bahar temizliği çerçevesinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor.

MURADİYE, VAN (İHA) - Muradiye'de bahar temizliği başladı

VAN - Van'ın Muradiye Belediyesi, bahar temizliği çerçevesinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkıyor.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın talimatları doğrultusunda başlatılan bahar temizliği çalışmaları devam ediyor. Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı merkezi, tazyikli su ile yıkanarak toz ve çamurdan temizlendi.

Muradiye'de bahar temizliği başladı

Muradiye'de bahar temizliği başladı

Muradiye'de bahar temizliği başladı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Yerel

Muradiye, Van, Yerel, Haberler

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