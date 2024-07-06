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Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Çalıştayı

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Vali Hüseyin Aksoy ve İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Çalıştayı hakkında bilgiler verildi.

Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Çalıştayı Vali Hüseyin Aksoy ve İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Çalıştayı, Vali Hüseyin Aksoy ve İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Muhtarlık çok kadim bir müessesedir"

İçişleri Bakanı Yardımcısı Sayın konuşmasında, "Muhtarlık ülkemizde tam 195 yıl önce ihdas edilmiş çok kadim bir müessesedir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'imize intikal etmiş bir müessesedir. Bizim kültürümüzde Muhtar koruyup kollayan, kucaklayan, şefkat kapısıdır. Mahallesinin her şeyidir" dedi.

"Her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyorsunuz"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, "Hemşerilerimizin derdiyle dertlenen muhtarlarımız, vatandaşlarımızın, devletine ihtiyaç duydukları anda çaldıkları ilk kapı olmuştur. 540 muhtarımız, Eskişehirlinin gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olmaya devam ediyor. Bu yönüyle muhtarlarımız, katılımcı demokrasinin temel taşı durumundadır. Böylesine önemli bir vazife üstlenen, devlet ve millet bütünleşmesinde önemli bir role sahip olan sizler, yaptığınız fedakar çalışmalarla her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Çalıştaya ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise "Bu güzel projede ev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz" diyerek konuştu.

"Milletin sorununu hızlı çözüm bulabilmek amacıyla planlanmış bir projedir"

Çalıştayda kürsüye çıkan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ise şöyle konuştu;

"Eskişehir ilimizde dördüncüsünü düzenlediğimiz "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım" projesi devletle millet arasındaki en doğru köprüyü oluşturmak, devletin çözüm aradığı bütün sorunlarda mahalle içerisinde yapılabilecek her türlü çalışmayı daha bilinçli yapabilmek, devletin işini kolaylaştırmak, milletin sorununu hızlı çözüm bulabilmek amacıyla planlanmış bir projedir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Üniversitesi İçişleri Bakanı Hüseyin Aksoy Mehmet Aktaş Yerel Politika Güncel Haberler

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