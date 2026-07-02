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Köyceğizli muhtar Yorulmaz, kırık ayağı ile görevini sürdürüyor

Köyceğizli muhtar Yorulmaz, kırık ayağı ile görevini sürdürüyor
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Gülpınar Mahallesi Muhtarı Ramazan Yorulmaz, ayağının kayması sonucu düşerek ayağını kırdı. Alçıya alınmasına rağmen görevine ara vermeyen muhtar, vatandaşların ve çocukların taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Gülpınar Mahallesi Muhtarı Ramazan Yorulmaz'ın talihsiz bir kaza sonucu ayağında kırık meydana gelmesine rağmen görevine devam ediyor.

Köyceğiz Gülpınar Mahallesi muhtarı Ramazan Yorulmaz, bir vatandaşın işini takip ettiği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağının kayması sonucu düşen Muhtar Yorulmaz, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayene sonucu muhtarın ayağı alçıya alındı. Muhtar Yorulmaz, ayağında alçı olmasına rağmen her zaman vatandaşın yanında olarak, gece gündüz demeden hizmet etmeye devam ediyor. Vatandaşlar da "Muhtarımıza nazar değdi" diyerek geçmiş olsun ziyaretlerini sürdürüyor. Gülpınar Mahallesi'ndeki çocuklar da Muhtar Yorulmaz'dan halı saha talebinde bulundu. Muhtar Yorulmaz, çocukların talebini yerine getirmek için gerekli girişimlerde bulunacağını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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