Üye Girişi
Haberler

Muhtar adayı köye iş makinesi ve kamyon vaad etti

Güncelleme:

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Manganez köyünde muhtarlık için aday olan Dursun Ali Kutanoğlu, seçim çalışmaları kapsamında köy halkına iş makinesi ve kamyon vaadinde bulundu. Ayrıca maaşını bağışlayacağını ve silah ruhsatı almayacağını söyledi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 2023 verilerine göre nüfusu 433 olan köyde muhtarlık için aday olan Dursun Ali Kutanoğlu, kamyon ile iş makinesi vaad etti.

63 yaşındaki Dursun Ali Kutanoğlu, 30 yıldır yaşadığı Almanya'dan emekli olup memleketi Ardeşen ilçesine bağlı 433 nüfuslu Manganez köyüne dönüş yaptı. 31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler seçimleri öncesinde muhtarlık için adaylığını açıklayan Kutanoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde adayı olduğu köyündeki vatandaşlara verdiği vaatler ile şaşırttı. Kutanoğlu, seçilmesi halinde köyü Manganez'e bir adet iş makinesi ve kamyon alarak bağışta bulunacağını açıkladı. Bununla da yetinmeyen Kutanoğlu, 5 yıl boyunca sürecek muhtarlık görevi sürecince maaşı ile silah ruhsatı almayacağını söyledi. Verdiği vaatleri yerine getirmemesi durumunda köyündeki araziyi noter aracılığıyla ipotek ettireceğini belirten Kutanoğlu, köy halkından destek beklediğini açıkladı.

Köyünde eksik gördüğü bazı hizmetlerden dolayı muhtar adayı olduğunu ve Avrupa'da para toplayarak köyüne iş makinesi ve kamyon bağışlayacağını dile getiren Dursun Ali Kutanoğlu, "30 senedir Almanya'daydım ve şimdi malulen emekli oldum. Köyümde bazı eksik şeyler var. Onları tamamlamak istiyorum. Almanya'da biz cami derneği olarak kiliseyi alıp camiye çevirdik. Almanya'da ilk. Köyümde şu an bir çocuk parkı eksik. Yol çalışmaları için Almanya'dan bir iş makinesi köyüme getirmek istiyorum. Ayrıca ben muhtar olunca maaşımı köyüme bağışlayacağım ve silah ruhsatı da almayacağım. Aynı zamanda yan köyler ve kendi köyüm için bir iş makinesi ve kamyon alıp köye bağışlayacağım. Seçildikten sonra bir heyetle Almanya'ya gidip Fransa'da, Almanya'da, İsviçre'de para toplayıp bu köye bağışlayacağım. Bütün komşu köylerimiz de faydalanacak. Benim altı parça tapulu arazim var. Manganez köyünde yapamazsam bunları, ben köyümdake araziyi ipotek edeceğim" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardeşen Rize Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 96. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 83. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? Sigorta Aracıları Teklif Platformu uygulaması nedir, ne işe yarar? Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü-Galatasaray FK hangi kanalda, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 18 Şubat TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Aşk Adası ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aşk Adası oyuncuları kimler? Dul ve yetimler ikramiye ne zaman alacak? Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 18 Şubat Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title