Mühendislik öğrencilerine 'teknik gezi'

Aras EDAŞ tarafından Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, düzenlenen teknik gezide arıza, çözüm merkezi, ambar ve trafo birimlerinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldılar.

Aras Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri için teknik gezi düzenlendi. İlk önce Şehir Kırsal Arıza birimini ziyaret eden öğrenciler için Yönetim Sistemleri Başmühendisi Nazlı Nisa Demir tarafından şirketin tanıtımı yapıldı. Malzeme sorumlusu personeli tarafından enerji nakil hatlarında kullanılan malzemeler gösterildi. Daha sonra Çözüm Merkezine geçen öğrencilere, Merkez Şefi Erhan Dursunoğlu tarafından çağrıların karşılandığı ekranlar gösterildi, müşterilerden gelen örnek çağrıları da dinleyen öğrenciler talebin nasıl karşılandığı ile ilgili bilgi aldılar. Uzaktan Kontrol Merkezi(SCADA) sistemini de inceleyen öğrencilere, Şebeke Yönetim Müdürü Fatih Koçer bilgilendirmede bulundu. Çözüm Merkezi'nde dinledikleri çağrıların sahaya iletilme sürecini yakından gören öğrencilere Şebeke Yönetim Mühendisi Hüsna Çise Eslek tarafından saha personeli için tahsis edilen tabletlere arıza kayıtlarını düşmesi ve çözümü ulaştırılmasıyla ilgili bilgiler de aktarıldı. Gezinin son durağında ise 3. Bölge Başmühendisi Ali Geyikoğlu sahada kullanılan malzemeleri anlattı ve öğrenciler trafoları yakından görme imkanı buldular.

Sistem İşletme Müdürü Halil İbrahim Has: "Elektrik Elektronik, Endüstri, Makina ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile düzenlediğimiz bu gezide, öğrenciler iş hayatını yakından görme imkanı buldular. Enerjinin müşteriye ulaşmasındaki her aşamayı öğrencilerimiz ile paylaştık. Müşterilerimizden gelen çağrıları dinleterek, ilgili talebin karşılanma süresini, adımlarını gösterdik. Aynı zamanda sektördeki tecrübelerimizi de öğrencilerle paylaşarak onlara iş hayatıyla ilgili önemli tavsiyelerde bulunduk" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel