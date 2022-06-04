Muğlalı Çiftçi: "Zeytin Ağaçlarımızın Kesilmesini, Buranın Betonlaşmasını İstemiyoruz" - Haberler

ESMA TURAN

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde köylülerin tarım arazisi olarak kullandığı alanın Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 'boş arsa' olarak ihaleyle satışa çıkarılmasına tepkiler sürüyor. Çiftçi Durmuş Cengiz, "Zeytin ağaçlarımızın kesilmesini, buranın betonlaşmasını istemiyoruz" dedi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde köylülerin yıllardır ecrimisil ödeyip tarım ve zeytinlik olarak kullandığı yaklaşık 1 milyon 106 bin metrekare büyüklüğündeki alanın TOKİ tarafından boş arazi olarak gösterilip açık artırmalı ihale yoluyla satışa çıkarılmasına köylülerin tepkisi sürüyor.

Köylüler tarafından açılan davalarda, TOKİ'ye devredilen alanların 40-50 yıllık düzenli bakımlı zeytinlik alanlar olduğunun bilirkişi raporları ile tespit edildiği, TOKİ yönünden elde edilmiş olumlu bir ÇED raporunun da bulunmadığı öğrenildi.

Yetkililerden bu zamana kadar gerekli desteği göremediklerini belirten köylüler, dün arazilerinin önünde eylem yaptı. Köylüler ve partililer ellerinde, "Sırtı peşkeş, karnı TOKİ", "Üretmeyen toplum olmaz, kesilen ağacın yeri dolmaz", "Konut 50 yılda yıkılır, zeytin 50 yılda yetişir" yazılı dövizler ile "Zeytinlik alanı, TOKİ yalanı", "Zeytin vatandır, vatan satılmaz" sloganları attı.

"BENİM BUNDAN SONRA BAŞKA EV YAPACAK İMKANIM YOK"

Yaşadığı evin de içinde bulunduğu arazisinin satışa çıkarıldığını söyleyen 72 yaşındaki Cemil Çatak, "1990 yılından beri burada yaşıyorum. Bu evi de o zaman inşa ettim. Emlak vergimi o günden beri yatırdım. Normalde 450 zeytin ağacım var. Mağduriyetim büyük. Benim bundan sonra başka ev yapacak imkanım yok. Yetkililerde yardım istiyorum" dedi.

Cemil Çatak'ın eşi Hatice Çatak ise şunları söyledi:

"Tapularımızı, evimizi, bahçemizi kurtarmak istiyoruz. Nereye gideceğiz evimizi alırlarsa? Nerede yaşayacağız şu pahalılıkta? Adamın bir aylığı ile geçiniyoruz. Bahçelerimiz var, zeytinlerimiz var. Buradan sattıklarımız ile idare ediyoruz. Yetmiyor ki. Yağımızı, zeytinimizi satıp harçlık yapıyoruz yoksa geçinemiyoruz ki. Su, elektrik parası her şey zam. Zam zam üstüne. Bir tüp alalım diyoruz alamıyoruz. Bahçelerimiz, zeytinlerimiz kesilirse biz ne yapacağız?"

"ZEYTİNLERİMİZE ÇOCUKLARIMIZ GİBİ BAKIYORUZ"

Zeytinliklerine çocukları gibi baktığı kaydeden Halil Öztürk "Buranın tapusunu istiyorum ben. Bu yeşilliğin giderilmesini istemiyorum. 1978 yılından beri kullanıyorum ben burayı, yıllık ecrimisilini veriyorum. Zeytinlerimize çocuklarımız gibi bakıyoruz. Evladımız gibi. Yetkililerden yardımcı olan yok. Bu zeytinlik bırakılır mı?" dedi.

Vatandaş Raziye Arslan ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu zeytinliklerimiz gitti mi biz bittik. Ben bu zeytinleri nasıl yetiştirdim? Gece 3'te 5'te de suladım. Kışın da diplerini çapaladım, gübre atamadık. İlaç veremiyoruz. Zeytinimiz olmasa, yağımız olmasa ne yiyeceğiz biz? Yetkililer bizim zeytinlerimizi TOKİ'ye vermesinler. Kendi halimize bıraksınlar. Bizim dağlarımız var, dağlarımızın eteği var TOKİ oraya yapabilir. Yapmasın demiyoruz. Dağların eteklerine yapsın. Neden zeytinliklerimizi seçiyorlar?"

"AĞAÇLARIMIZA BAKMAYA KIYAMIYORUZ, TOKİ KESERSE BİZ NE YAPARIZ?"

Yıllardır yetiştirdikleri zeytinlikleri TOKİ'nin elinden almak istediğini söyleyen Ayşe Arslan, "Yıllardır uğraşıyoruz, büyüttük verim haline getirdik, taşlarını topladık, suladık. Şimdi de TOKİ elimizden alıyor. Belediye Başkanı imzalamış diyorlar bilmiyoruz tabi ki kimin imzaladığını, çağırıyoruz böyle toplantılara gelmiyor. Buranın muhtarı da gelmiyor. Kendi kendimize böyle destek arıyoruz. Kimseden doğru dürüst bir destek de bulamadık. Ağaçlarımıza bakmaya kıyamıyoruz. TOKİ keserse biz ne yaparız? İnşallah kesmez. Tapusunu istiyoruz. Zeytinlik olan yerlere bari versinler. Boş olan yerlere karşı değiliz" diye konuştu.

"BURANIN TOKİ TARAFINDAN BETONLAŞMASINI, EV YAPILMASINI İSTEMİYORUZ"

AKP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'dan destek göremediklerini belirten Çiftçi Durmuş Cengiz ise şunları söyledi:

"Zeytin ağaçlarımızın kesilmesini, buranın betonlaşmasını istemiyoruz. Gerek Belediye başkanımız Kamil Ceylan gerekse muhtarımız ile görüştük. Ama bize elle tutulur gözle görülür bir bilgi verilmedi. Benim dedem 81 yaşında vefat etti. Bu zeytinleri askere giderken dikmiş yani aşağı yukarı 55-60 yıllık bir ağaç. Buranın TOKİ tarafından betonlaşmasını, ev yapılmasını istemiyoruz. Bir yandan ev yapıp insanları ev sahibi yaparken bir yandan da insanları evinden ağaçlarından ediyorsun. Akıl erdirecek bir şey değil."

"Bizim çocukluğumuz burada geçti. Benim babamdan, dedemden bu topraklar" diyen Emine Biliç, "Biz bu yerin, zeytinimizin sayesinde yaşıyoruz. Pazara götürüyoruz satarak idare ediyoruz. Neden alıyorlar bizim elimizden yerimizi? Biz neyle idare edeceğiz?" diye konuştu.

ANKA / Yerel