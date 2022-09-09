Muğla yerel haberleri... Fethiye'deki 7. Zurna Zen Festivali'nde Rubato Sahne Aldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 7'ncisi düzenlenen Zurna Zen Festivali'nin Fethiye ayağında Rubato sahne aldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın katıldığı festivalde zurna sanatçılarının ve Fethiye Yöresine ait delbek sanatçılarının ardından Rubato sahne aldı. Vatandaşlar, zurna ve Rubato şarkıları eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı.

Festivale katılan sanatçılara çiçek takdim eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, düzenlenen festivalle ilgili, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanım Osman Gürün, 7 yıl önce bana Zurna Festivali yapacağım demişti. Ben de 'Başkanım zurnanın festivali mi olur?' demiştim. Ama burada yapılan ilk festivalden sonra acaba bir dahaki festival ne zaman olur diye bekledik. Zurna Zen festivaline katılan birbirinden değerli sanatçılarımıza, müzisyenlerimize teşekkür ederim. Sanat farklı siyasi görüşü olan insanları bir araya getirebiliyor. Bizler de ortak değerlerde buluştuğumuz takdirde daha güzel hizmetler yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, yoğunluktan dolayı aramızda olamadı. Sizlere kendisinin selamını getirdim. Görev sürem boyunca bana ve Fethiye'me verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.