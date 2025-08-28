Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi A Kapı Tadilat Nedeniyle Kapatıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi A Kapısı, tadilat çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. C Kapısı ise çift yönlü ulaşıma açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ana kapı olarak kullandığı A Kapı tadilat ve bakım çalışması nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Muğla Sıtkı C kapı geçici olarak çift yönlü ulaşıma açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz A kapısı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen revizyon işlemi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacaktır. Misafirlerimizin ulaşım için diğer giriş noktalarını kullanmaları gerekmektedir. A kapıda devam edecek tadilat boyunca öğrenci, personel ve misafirlerimizin yaşayabilecekleri muhtemel gecikmelerin önüne geçilebilmesi adına C kapı geçici olarak çift yönlü trafiğe açılacaktır. Tadilat sonrası C kapı tekrar trafiğe kapatılacak, A kapı ulaşıma açılacaktır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
