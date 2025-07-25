Muğla'daki Antik Kent Yangınında 94 Yaşındaki Adam Bahçesini Kontrol Etmek İstedi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikia Antik Kenti içinde etkili olan zirai alan yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, antik kent sınırları içerisindeki evinde yaşamını sürdüren 94 yaşındaki Durmuş Tandır, bahçelerine bakmak için geldiği yangın yerinden görevliler tarafından zar zor ikna edilerek uzaklaştırıldı.

Eskihisar Mahallesi'nde Stratonikia Antik Kenti'ne yakın bölgedeki zirai alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yaptıkları müdahale ile alevleri söndürdü.

Elinde bastonuyla yangın yerine geldi

Yaklaşık bir asırdan bu yana Eskihisar Mahallesi Stratonikia Antik kenti sınırları içerisindeki evinde yaşayan 94 yaşındaki duyma ve konuşma güçlüğü çeken Durmuş Tandır, bölgeye gelerek yangın bölgesindeki bahçelerini görmek istedi. Yandığını düşündüğü bahçelerine gitmek isteyen yaşlı adam, çevredekilerin uyarıları ve bahçelerinin zarar görmediğine ikna olarak ile yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.

94 yıldır burada yaşadığını ifade eden Tandır, "Her yer yanmış, burada benim bahçelerim vardı" diye konuştu. - MUĞLA