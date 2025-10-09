Muğla'da Trafik Güvenliği İçin Önemli Toplantı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başkanlığında gerçekleştirilen önemli bir toplantıya Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle katılım sağladı.

Toplantı, trafik güvenliği alanındaki Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında düzenlendi. Vali Dr. İdris Akbıyık, toplantının ardından yaptığı açıklamada, karayolu trafik güvenliğini artırmaya yönelik atılacak adımların önemini vurguladı. Sayın Akbıyık, yürütülecek sürecin temel hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Trafik işaret ve levhalarının sadeleştirilmesi, hız sınırlarının standart hale getirilmesi ve sürücü güvenliğinin artırılması amacıyla yürütülecek bu süreçte, tüm kurumlarımızla koordineli şekilde hareket edeceğiz" dedi. - MUĞLA