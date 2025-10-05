Muğla'da Sabah Namazı Buluşması Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Muğla İl Müftülüğü ile Menteşe İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması tarihi Kurşunlu Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde camiye akın eden vatandaşlar, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ile birlikte saf tuttu. Program Fetih Suresi'nin okunması, tesbihat ve dua ile başladı. Namazın ardından kısa bir sohbet gerçekleştiren İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, cemaatle namazın önemine değinerek, bu ibadetin manevi birlikteliği ve mükafatını anlattı. Programda söz alan Menteşe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ise Gazze'de soykırıma maruz kalan Müslümanlar başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için dua etti. Çorba, simit ve çay ikramı ile devam eden program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MUĞLA