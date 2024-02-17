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Muğla'da Sabah Namazı Buluşması

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Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen Sabah Namazı buluşmaları Toparlar Mescid-i Kebir Camii'nde gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün sohbet ettiği ve dua yaptığı buluşmada, tesbihatı Mustafa Gürhan yaptırdı. Gençler ve bayan cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğünün düzenlediği Sabah Namazı buluşmaları Toparlar Mescid-i Kebir Camii'nde yapıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün sohbet edip, dua yaptığı, Pınar Camii İmam-Hatibi Mustafa Çelik'in sabah namazını kıldırdığı sabah namazı buluşmasında tesbihatı Toparlar Merkez Cami Müezzin Kayyımı Mustafa Gürhan yaptırdı. Müftü Karagöz sohbetinde, "Mübarek üç ayların içerisindeyiz ve üç ayların yarısı geride kalmak üzere. Haftaya Berat Kandilini idrak edeceğiz akabinde 11 ayın sultanı Ramazan-ı şerife kavuşacağız. Rabbim üç aylar, mübarek günler hürmetine sizleri, bizleri rahmet ve mağfiretine gark etsin. Ülkemizi, milletimizi her türlü kaza, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyada zulüm altında olan kardeşlerimize yardım ihsan eylesin" dedi.

Gençlerin ve bayan cemaatin yoğun ilgi gösterdiği sabah namazı buluşmasında caminin dolduğu, civar mahallelerdeki 30'a yakın din görevlisinin cemaatiyle katıldığı, misafirlerin ve Toparlar ile Köyceğizli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sabah namazı buluşması sonrası ev sahibi Mescid-i Kebir Camii Uzman İmam-Hatibi Ramazan Tokcan misafirlerine çorba ve kahvaltı ikramında bulundu.

Program yemek duası ve Müftü Karagöz'ün ev sahibi Uzman İmam-Hatip Ramazan Tokcan'a ve sabah namazı buluşmasına katılıp cemaate teşekkür etmesiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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