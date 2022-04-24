Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ölmez - Yerel
 - Güncelleme:

- Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı Muğla'nın Datça ilçesinde Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan 2 göçmen kaçakçıcısı yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

- Muğla'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan 2 göçmen kaçakçıcısı yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren ve ülke dışına çıkmaya çalışan farklı uyruklu 39 düzensiz göçmenin ilçeden ülke dışına çıkartılacağı istihbaratını değerlendiren Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 48 saatlik fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde yaklaşık 100 saatlik kamera inceleyen ekipler, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonu ve şahısları tespit etti. Düzenlenen operasyonla kamyon şoförü M.T. ve birlikte çalıştığı H.P. isimli 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklanarak ceazevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ölmez - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title