Gençlik Haftası'nda Ula'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi
Muğla'da Gençlik Haftası kapsamında Ula Göleti'nde düzenlenen uçurtma şenliğinde gençler, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesini amaçladı.
Muğla'da Gençlik Haftası kutlamaları, gençlerin enerjisi ve doğanın eşsiz güzelliğiyle birleşerek görsel bir şölene dönüştü. Gençlik ve Spor Menteşe İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi, anlamlı bir açık hava etkinliğine imza attı.
Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, kutlamalar kapsamında Muğla'nın doğa harikası mekanlarından biri olan Ula Göleti'nde bir araya gelerek gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla buluşturdu.
Sınav ve şehir stresinden uzaklaşan gönüllü gençler, yeşilin ve mavinin buluştuğu Ula Göleti'nde rüzgarın tadını çıkardı. Onlarca uçurtmanın aynı anda gökyüzüne salınmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından etkinliğe dair yapılan açıklamada, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.
Uçurtma şenliği, gün boyu süren keyifli sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - MUĞLA