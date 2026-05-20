Gençlik Haftası'nda Ula'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Muğla'da Gençlik Haftası kutlamaları, gençlerin enerjisi ve doğanın eşsiz güzelliğiyle birleşerek görsel bir şölene dönüştü. Gençlik ve Spor Menteşe İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Uluslararası Gençlik Merkezi, anlamlı bir açık hava etkinliğine imza attı.

Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler, kutlamalar kapsamında Muğla'nın doğa harikası mekanlarından biri olan Ula Göleti'nde bir araya gelerek gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla buluşturdu.

Sınav ve şehir stresinden uzaklaşan gönüllü gençler, yeşilin ve mavinin buluştuğu Ula Göleti'nde rüzgarın tadını çıkardı. Onlarca uçurtmanın aynı anda gökyüzüne salınmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından etkinliğe dair yapılan açıklamada, gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Uçurtma şenliği, gün boyu süren keyifli sohbetler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı