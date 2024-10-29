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Muğla'da Cumhuriyet balosu coşkuyla kutlandı

Muğla'da Cumhuriyet balosu coşkuyla kutlandı
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Muğla Valiliği tarafından Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu, gerçekleşti.

Muğla Valiliği tarafından Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Balosu, gerçekleşti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, baloda davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak katılımcıları selamladı. Vali İdris Akbıyık, konuşmasında Cumhuriyet'in Türk milletine bırakılmış en büyük miras olduğuna vurgu yaparak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık mücadelemizin büyük bir eseri olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır" dedi.

Akbıyık, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim şekli değil, milletin iradesinin, bağımsızlığın ve eşitliğin simgesi olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda ilerleme kaydettiğini ifade ederek, "Türkiye, çağdaş bir dünya devleti olarak milletimizi ileriye taşımakta ve yeni ufuklar açmaktadır. Atatürk'ün en büyük emaneti olan Cumhuriyet'i sonsuza kadar yaşatma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

Geceye, Muğla protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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