Muğla'da Boğulma Olayı: 35 Yaşındaki Hakan Öz Hayatını Kaybetti

Muğla'da Boğulma Olayı: 35 Yaşındaki Hakan Öz Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde serinlemek için girdiği azmakta 35 yaşındaki Hakan Öz boğularak hayatını kaybetti. Olay, Akyaka Mahallesi Kadın Azmağı'nda meydana geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinde serinlemek için azmağa giren şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Akyaka Mahallesi Kadın Azmağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Hakan Öz serinlemek için girdiği azmakta boğularak hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar Öz'ün cansız bedenini sudan çıkarmak için çalışma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı

Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü

Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.