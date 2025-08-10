Muğla'da Boğulma Olayı: 35 Yaşındaki Hakan Öz Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Ula ilçesinde serinlemek için azmağa giren şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Akyaka Mahallesi Kadın Azmağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Hakan Öz serinlemek için girdiği azmakta boğularak hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar Öz'ün cansız bedenini sudan çıkarmak için çalışma başlattı. - MUĞLA