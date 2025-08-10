Muğla'da Boğulma Olayı: 35 Yaşındaki Hakan Öz Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Ula ilçesinde serinlemek için girdiği azmakta 35 yaşındaki Hakan Öz boğularak hayatını kaybetti. Olay, Akyaka Mahallesi Kadın Azmağı'nda meydana geldi.
Olay, Akyaka Mahallesi Kadın Azmağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Hakan Öz serinlemek için girdiği azmakta boğularak hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıçlar Öz'ün cansız bedenini sudan çıkarmak için çalışma başlattı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel