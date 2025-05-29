Muğla'da Ani Sağanak Yağış Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

Muğla'da Ani Sağanak Yağış Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı
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Muğla'nın iç kesimlerinde Perşembe akşamı meydana gelen ani sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız bıraktı. Meteoroloji, Cuma günü için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Muğla'da beklenen yağış erken geldi, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın iç kesimlerinde, özellikle Menteşe ilçesinde, Perşembe akşamı ani ve kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cuma günü için Muğla'nın iç kesimleri için 'Sarı' kodlu uyarı yaptı. Bu uyarı, gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı ve ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sağanak yağış Cuma günü beklenirken Perşembe akşam saatlerinde Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurun ani bastırması nedeniyle birçok kişi, yağmurlu havaya aldırış etmeden günlük yaşamlarına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel
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