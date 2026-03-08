Haberler

Sarıcakaya Müftüsü Altunbaş, Kapıkaya Mahallesi sakinleriyle iftarda buluştu

Sarıcakaya Müftüsü Altunbaş, Kapıkaya Mahallesi sakinleriyle iftarda buluştu
Güncelleme:
Sarıcakaya İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş, Ramazan ayı dolayısıyla Kapıkaya Mahallesi'nde bir iftar programına katılarak cemaate hitap etti ve teravih namazını kıldırdı. Mahalle halkıyla kahve buluşmasında bir araya gelen müftü, cami imam hatibine teşekkür etti.

Sarıcakaya İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş, Ramazan ayı münasebetiyle ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Müftü, Kapıkaya Mahallesinde bir iftar programına katıldı. Teravih namazı öncesinde cemaate hitap ederek Şuara suresinin 69-89. ayetlerine ve ifade ettiği mesajlara değindi. Akabinde Kapıkaya Mahallesi Camii'sinde teravih namazını kıldıran İlçe Müftüsü, namaz sonrasında mahalle sakinleriyle kahve buluşmasında hasbihal etti. Mahalle halkının samimiyeti, camiye olan bağlılıkları ve yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Müftü Altunbaş, program sonunda cami imam hatibi Abdurrahman Öztürk'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

500

