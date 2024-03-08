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MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Kadın Çalışanları Ziyaret Etti

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın çalışanları ziyaret etti. Prof. Dr. Kaçar, kadın personele karanfil verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın çalışanları ziyaret etti.

Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin tüm kampüslerinde çalışan kadın personeli temsilen Rektörlük binasında görev yapan tüm kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Rektör Prof. Dr. Kaçar, kadın personele karanfil verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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