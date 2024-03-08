MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Kadın Çalışanları Ziyaret Etti
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın çalışanları ziyaret etti. Prof. Dr. Kaçar, kadın personele karanfil verdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın çalışanları ziyaret etti.
Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin tüm kampüslerinde çalışan kadın personeli temsilen Rektörlük binasında görev yapan tüm kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Rektör Prof. Dr. Kaçar, kadın personele karanfil verdi. - MUĞLA