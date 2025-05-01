Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Motosiklet sürücüsü trafik kurallarına meydan okudu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde motosikletini yüzüstü yatarak süren şahsın tehlikeli yolculuğu vatandaşların tepkisini çekerken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kapaklı ilçesinde motosikletli bir şahsın trafiği hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün motosikletin üzerine yüzüstü yatarak ilerlediği anlar yer aldı. Olay anı, otomobil içinde bulunan vatandaşlar tarafından fark edilerek tepkiyle karşılandı.

Otomobilde bulunan yolcular, bu anlara şahit olurken hayretlerini gizleyemedi. Söz konusu görüntülerin ne zaman çekildiği henüz belirlenemezken, vatandaşlar ise bu tarz davranışların caydırıcı şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade ediyor.