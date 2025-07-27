Motosiklet Sürücüsünün Çarptığı Polis Memuruna Ziyaret

Motosiklet Sürücüsünün Çarptığı Polis Memuruna Ziyaret
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Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, motosiklet sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp çarpması sonucu yaralanan polis memuru Yusuf Ç.'yi hastanede ziyaret etti. Demir, geçmiş olsun dileklerini iletti ve tedavi sürecini yakından takip etti.

Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarparak yaraladığı polis memurunu hastanede ziyaret etti.

Dün Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Yolu üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan F.C.K. (17), motosikletiyle Yusuf Ç. (52) isimli polis memuruna çarparak yaralamıştı. Aksaray İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren polis memurunu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Polis memurunun tedavi sürecini yakından takip eden Demir, polis memurunun ailesiyle de yakından ilgilenerek, her türlü desteği sağladı.

Emniyet Müdürü Demir, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Yusuf kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşması en büyük temennimiz. Tedavi sürecini hep birlikte atlatacağız" dedi.

Tedavisi süren polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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