Mor beyazlılar Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mor beyazlılar Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mor beyazlılar Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Bahaddin Güneş gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Düze koşu ve teknik çalışma ile devam eden antrenmanda şut çalışması da yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Mor beyazlılar Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Mor beyazlılar Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Güneş, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title