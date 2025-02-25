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MİT, Reyhanlı saldırısının failini sınır ötesi operasyonla yakaladı

MİT, Reyhanlı saldırısının failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
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Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği sınır ötesi operasyonla Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı. MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği sınır ötesi operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

MİT, Reyhanlı saldırısının failini sınır ötesi operasyonla yakaladı

Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan'a kaçmayı planladığı öğrenildi. Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi. Reyhanlı saldırısının faillerinden Dükancı, MİT'in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

2 FAİL DAHA ÖNCE YAKALANMIŞTI

MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

devlet unutmaz

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

Tebrikler kimsenin yaptığı yanına kalacak sanmasın

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ZEBZEYİ ETİ SÜTÜ NE VARSA 100 TL LİK ALACAM, BEN BU ZAM OYUNU BOZARIM ARKADAŞ, YOK ÖLE , MİŞ MUŞ CART CURT

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Haber Yorumlarıolcay uğuz:

şimdi umre zamanı

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Haber YorumlarıMehmet Karaca:

bu orçolar idam edilmedikçe aynısı yaşanır

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