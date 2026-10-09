Mısır Çarşısı davası sanığı Pınar Selek'in babası avukat Alp Selek 95 yaşında öldü

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İstanbul Mısır Çarşısı'nda 9 Temmuz 1998'de 7 kişinin ölümüne, 127 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlamanın sanıklarından Pınar Selek'in babası hukukçu Alp Selek hayatını kaybetti. Alp Selek, dava sürecinde kızı Pınar Selek'in avukatlığını yapmıştı.

Türkiye'de birçok davada görev alan avukat Alp Selek, 95 yaşında hayatını kaybetti. Alp Selek, Mısır Çarşısı'nda 9 Temmuz 1998'de 7 kişinin ölümü, 127 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın sanıklarından Pınar Selek'in babası olarak biliniyordu. Avukat Alp Selek, dava sürecinde kızı Pınar Selek'in avukatlığını üstlenmişti. Selek için yarın İstanbul Barosu'nda cenaze töreni düzenleneceği ardından saat 16.00'da Ümraniye Kocatepe Mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı